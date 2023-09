Ministro Sport non ci sta: "Basta parlare di Mancini, ora c'è Spalletti"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 SET - "Mancini in Arabia? Dal punto di vista sentimentale sono rimasto sorpreso, dispiaciuto e perplesso per come è maturata tutta la cosa. Per il resto la vita va avanti, dopo Mancini c'è Spalletti". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, chiude la questione relativa all'addio di Mancini alla Nazionale a margine presentazione del progetto "Obiettivo tricolore, la grande staffetta" nella sala "Caduti di Nassirya" in Senato. (ANSA).