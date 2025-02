Minotti: "Kvara non sostituito? Okafor non è mica l'ultimo arrivato, ha segnato in Europa"

Lorenzo Minotti, ex difensore del Parma e della Nazionale italiana ed oggi dirigente, ha parlato dagli studi di Sky Sport della sfida che Napoli ed Inter stanno portando avanti per la vittoria dello Scudetto, con i nerazzurri che hanno l'occasione di superare i rivali in vetta in caso di vittoria stasera contro la Juventus.

Minotti però fa notare che anche la squadra di Inzaghi ha delle falle, dato che in questi giorni si sente parlare soprattutto dei mancati arrivi dal mercato per Conte: "La competitor del Napoli che è l'Inter, che ha una rosa più profonda e competitiva, aveva un buco. Da un mese e mezzo giocano sempre Lautaro e Thuram, Arnautovic e Taremi fanno fatica, ma il club non ha preso una punta. Spinazzola era già dato per partente, invece è stato ributtato dentro ed ora è rimpianto".

Sulla mancata sostituzione di Kvaratskhelia da parte del Napoli, Minotti ribadisce il concetto difendendo anche l'ultimo arrivato Okafor, che non ha di certo entusiasmato la piazza partenopea: "Anche fosse arrivato un altro, ci vuole tempo per inserirsi, non è detto che se fosse arrivato un giocatore ieri sarebbe stato determinante. E poi Okafor non mi sembra l'ultimo arrivato, ha segnato in Europa, ha giocato in Champions".