Mirabelli: "Non mi priverei mai di Milik! Gattuso? Anche in questi giorni pensa al Napoli"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimo Mirabelli, ex ds del Milan: “Accettare condizioni di Mertens? E' un grandissimo calciatore ed andrebbe trattenuto sicuramente, ma per quanto concerne le cifre dobbiamo aspettare cosa ci regalerà questo post Coronavirus per capire se andiamo verso un ridimensionamento, ma sicuramente Mertens meriterebbe di restare al Napoli. Milik uno degli attaccanti migliori d'Europa ed il Napoli farà di tutto per trattenerlo, Petagna è un prospetto interessante, ma giovane e pian piano dovrà ritagliarsi spazio ed affermarsi. Credo che queste cifre dobbiamo dimenticarcele fin quando non rialzeremo la testa, sarà veramente devastante il dopo Coronavirus su questo punto di vista. Sicuramente i parametri cambieranno, il famoso fair play, altrimenti non si rientra. Tutti dovremo capire realmente a quanto ammonta il danno, secondo me ci saranno tantissimi scambi per la paura di pagare troppo un giocatore: è difficilissimo capirlo. Per esempio se offrono 40 milioni per Koulibaly, sarà un brutto risveglio per De Laurentiis, ma è difficile da capire".

IPOTESI MILIK-KESSIE - "A Gattuso piaceva molto Kessie, l'ha schierato sempre. Di Milik non mi priverei mai, nonostante sia stato sfortunato con gli infortuni, è un attaccante con un potenziale veramente importante, prima di mandarlo via ci penserei mille volte. Kessie non è quel centrocampista che ti ruba l'occhio, ma è un centrocampista con un peso importante in mezzo al campo. Gattuso? E' impegnato a pensare troppo al Napoli, anche in questi giorni".