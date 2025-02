Modugno: “Arbitraggi insufficienti a Roma e Milano, ma anche l’Inter è stata danneggiata nel derby”

vedi letture

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Roma-Napoli? Io credo che serva avere equilibrio anche nell’amarezza. Tante altre volte era accaduto in precedenti vittorie di misura, quando avevamo coniato l’espressione ‘eroi della resistenza’, che la squadra azzurra si fosse ritratta per 15, 20 o 30 minuti. In quel caso parlavamo di squadra matura, spirito e anima, capacità di soffrire, tempra, organizzazione, compattezza e solidità. Ci sta poi che in alcune partite, quando ti porti dentro l’avversario, magari il gol lo prendi. È fisiologico soprattutto se difendi così strenuamente il risultato.

Arbitraggi di Roma e Milano? Sia all’Olimpico che a San Siro le due direzioni sono state inadeguate e insufficienti. Posso però considerare incoraggiante un aspetto, che evita di pensare a regie occulte: è vero che a Roma il Napoli è stato danneggiato, ma nel derby il rigore a favore dell’Inter era clamoroso e pazzesco. La cosa che deve rincuorare tutti è che si tratta di errori umani, che hanno severamente danneggiato sia Inter che Napoli”.