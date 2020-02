Modugno: "Resto convinto: questo è il Napoli più forte dell'era ADL ma s'è fatto male da solo"

Nel corso di "Radio Gol" della sera, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, l'inviato di Sky Francesco Modugno ha analizzato il momento del Napoli e le prossime sfide.

"Gattuso è a Napoli da ieri, ha diretto regolarmente l'allenamento col suo staff. L'altra sera per problemi familiari ha preferito giustamente lasciare la scena a Gigi Riccio, suo fedelissimo secondo nonché allenatore di grande livello e spessore.

Inter-Napoli di mercoledì prossimo? Nelle scelte adesso Lecce è la priorità, il Napoli è ingolosito dall'accorciare sulla zona Champions. Sono due momenti differenti, il Napoli ha una panchina veramente d'oro che ti consente di presentare sempre una squadra di livello. Dopo un po' penso si possa cambiare, attualmente con tutti gli uomini a disposizione non è facile parlare di titolari inamovibili. In virtù della tanta qualità si finirà spesso per cambiare qualcosa mantenendo sempre la qualità nei ruoli. Penso che un po' di turnover lo vedremo ma mai in maniera massiccia.

Obiettivo sesto posto? Si parla di mesi passati complicati, quando accade qualcosa le responsabilità poi coinvolgono tutti, resto però della mia idea: questo è il Napoli più forte dell'era De Laurentiis. C'è un dazio che ci si porta dietro. Quella classifica era imbarazzante anche per gli stessi giocatori, nessuno si ritrovava in quel rendimento. Ci si è fatti un po' male da soli, anche Insigne lo disse la volta scorsa. La sensazione è che si è arrivati ad una svolta".

