Moggi: "ADL è un padre-padrone, non libererà Spalletti e Giuntoli”

"Vi svelo i segreti del mercato di De Laurentiis". Così, sulle pagine di Libero, Luciano Moggi commenta le ultime sul Napoli

"Sembra addirittura che si debba rompere il giocattolo che tanto bene ha funzionato durante l'anno. […] Noi, avendo imparato a conoscere De Laurentiis attraverso le sue dichiarazioni, pensiamo che sappia esercitare bene e con fermezza il mestiere di padre-padrone, sempre alla ricerca di indebolire gli avversari e fortificare la sua proprietà.

Per cui siamo portati a pensare che Spalletti, se vorrà andarsene dal Napoli, sarà costretto a star fermo per un anno per evitare la concorrenza di altre società. E che De Laurentiis non lascerà partire Giuntoli, oltretutto vincolato ancora da un anno di contratto, e soprattutto in direzione Juve che rappresenta per lui il nemico storico".