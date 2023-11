Moggi: “Avevo previsto che il Napoli non avrebbe ripetuto quanto fatto l’anno scorso”

Luciano Moggi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.



TuttoNapoli.net

Luciano Moggi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Il Napoli ha preso Mazzarri. Come lo vede?

“Chiunque al posto di Spalletti non avrebbe avuto vita facile. Il problema di fondo è che Spalletti ha dominato il campionato, poi se n’è andato proprio come Giuntoli. Sotto la cenere c’era del fuoco, evidentemente se sono andati via tutti e due le cose non funzionavano. L’arrivo di Garcia ha scompattato un gruppo che adesso deve essere ricompattato. Se un presidente mette bocca sulla formazione vuol dire che qualcosa non funziona. Aver preso Garcia è stato come prendere un allenatore di nome che potesse essere accettato dai tifosi. Mazzarri è stato un allenatore eccellente che è stato fermo diverso tempo. Farà sette mesi da traghettatore. Il Napoli non avrà forza e stimolo per fare le cose che ha fatto l’anno scorso. Avevo previsto che sia Napoli che Lazio non avrebbero ripetuto quanto fatto l’anno scorso”.