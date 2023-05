Moggi consiglia la Juve: "Giuntoli? No, prenderei un altro direttore sportivo"

Intervistato da 'Radio Bianconera', l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato delle valutazioni in corso in casa Juventus

TuttoNapoli.net

Intervistato da 'Radio Bianconera', l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato delle valutazioni in corso in casa Juventus in merito al nuovo direttore sportivo: "Giuntoli faticherà a uscire dal Napoli. A me piacciono quei direttori che non dicono di aver agito in proprio, ma l'hanno fatto con la collaborazione dei presidenti, esponendosi. A me piace molto Tare. Magari non si muoverà dalla Lazio, ma io proverei a prenderlo", ha detto.