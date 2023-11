Moggi: “Conte vuole tornare alla Juve, perciò ha rifiutato il Napoli e deciso di restare fermo”

Luciano Moggi, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, presente negli studi de ‘Il Bello del Calcio’ a Televomero, ha parlato del momento del Napoli

Luciano Moggi, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, presente negli studi de ‘Il Bello del Calcio’ a Televomero, ha parlato del momento del Napoli dopo il successo esterno degli azzurri contro la Salernitana: “Osimhen è il calciatore più forte del Napoli ed è un condottiero per la squadra. Raspadori è un ottimo giocatore e quando è in campo fa il suo, ma non è un trascinatore come il nigeriano. Con Osimhen si vincono le guerre, con l’altro le battaglie. Senza il suo centravanti titolare la squadra di Rudi Garcia è meno competitiva. Io ho avuto dei giocatori importanti, come Maradona. Quando i compagni di squadra giocano con elementi simili sono ancora più caricati.

Conte? Lui desidera tornare alla Juventus, ADL l’ha contattato per la panchina ma l’allenatore ha risposto che per questa stagione vuole restare fermo. E’ una cosa a cui terrà fede, ha detto no a tutti quelli che l’hanno chiamato.

Problemi nei big match? Il Napoli non intimorisce più gli avversari. Quest’aspetto vale almeno il 20% soprattutto quando manca Osimhen, con lui in campo le squadre si coprono di più. L’anno scorso gli azzurri aggredivano la partita, invece di subirla”.