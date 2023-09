Moggi critico: "Il Napoli si è perso, difficilmente ripeterà i fasti dell’anno scorso”

"Osimhen fuori fase e difesa lacunosa: il Napoli si è perso". Sulle pagine di Libero, come ogni martedì, Luciano Moggi analizza i principali temi del campionato

"Osimhen fuori fase e difesa lacunosa: il Napoli si è perso". Sulle pagine di Libero, come ogni martedì, Luciano Moggi analizza i principali temi del campionato: "Sorpresa al Maradona, sembravano invertiti i ruoli, campione d’Italia sembrava la Lazio, vittoriosa per 1-2 sul Napoli. […] Per Rudi Garcia è la prima sconfitta sulla panchina napoletana, per Sarri è invece la seconda volta consecutiva che esce vittorioso dal Maradona. Tanto che a noi non resta che confermare quanto scritto ad inizio campionato: difficilmente la squadra di Garcia potrà ripetere i fasti del recente passato.

Milan e Inter danno invece l’impressione di essere più compatte e anche più competitive sia di Lazio che di Napoli, perché possono fare entrambe le fasi e hanno ringiovanito la rosa con tutti piedi buoni. Sul Milan avevamo avanzato l’interrogativo dell’amalgama. Dobbiamo dire che Pioli ci ha smentito perché il rodaggio dei nuovi è durato ben poco. […] L’Inter è stata devastante contro una discreta Fiorentina. Dimostra che, assieme al Milan, è la squadra con cui tutti i pretendenti al titolo devono fare i conti. Spettacolari i due attaccanti. […]

Contro un modesto Empoli, ultimo in classifica e a zero gol segnati, vince una Juventus non molto scintillante e si porta al terzo posto dietro alle milanesi a punteggio pieno. Se la squadra bianconera saprà approfittare del vantaggio di non avere partite infrasettimanali di coppe, potrebbe anche piazzarsi in zona Champions".