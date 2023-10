Moggi: “Festa della Juve solo folklore. Sono stato invitato ma ho preferito andare al cimitero"

"Ho fatto quello che ho ritenuto opportuno avendo rapporti stretti con l’Avvocato Agnelli e con il Dottore”.

Luciano Moggi, ex direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Radio Radio in merito alla festa della società bianconera per i 100 anni di presidenza della famiglia Agnelli, lanciando anche qualche stoccata: "Non era presente nessun Agnelli, sono stato invitato ma ho ritenuto più opportuno visitare il cimitero di Villar Perosa, sono stato lì un’oretta e poi mi sono guardato la trasmissione in Tv.

La festa è stata all’insegna del folklore, che effettivamente poi è piaciuta a molti. Io ho un ottimo rapporto con tutti, non discuto il fatto che John Elkann sia il figlio di Margherita, ma non ha partecipato a 100 anni di Juventus, a me delle diatribe interessa poco. Io guardo in faccia alla realtà. Ho fatto quello che ho ritenuto opportuno avendo rapporti stretti con l’Avvocato Agnelli e con il Dottore”.