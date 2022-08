Moggi: "Kvara campione? Andiamoci piano. Ho dubbi su Kim. Insigne? Pensi al Canada”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex direttore sportivo di Napoli e Juve Luciano Moggi.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex direttore sportivo di Napoli e Juve Luciano Moggi.

Un voto al calciomercato di Cristiano Giuntoli

"In questo momento il Napoli ha fatto i migliori acquisti. Kvaratskhelia già si conosceva, e Giuntoli lo ha preso prima di tutti. Individuare i bravi calciatori è consuetudine, riuscire a prenderli è per pochi. Non so se sia il georgiano il braccio destro di Osimhen o viceversa, sta di fatto che questi ragazzi non stanno facendo rimpiangere Mertens ed Insigne. Poi ci sono ancora da vedere, ma già li conosciamo, Simeone e Raspadori. L'unico punto interrogativo è Kim: sostituire il mammasantissima Koulibaly non è semplice, ed alla prima di campionato ha avuto qualche sbavatura. Già contro il Monza è andato meglio. Napoli regina del mercato in questo momento".

Una volta dicesti che uno come Kaka, con quel nome non l'avresti mai preso

"Era solo una battuta, che fosse bravissimo lo si sapeva. I giornalisti ci marciano sopra, ma senza di loro non girerebbero le notizie".

Polemica social di Insigne

"Si può fare a meno di queste cose, lui deve pensare al Canada ed il Napoli alla Serie A. Per quanto concerne Kvaratskhelia, poi, bisogna aspettare il suo impatto sulle partite importanti. In questo momento dovremmo dire che è un astro nascente, un campione, ma andiamo piano con i giudizi che sono sicuramente prematuri, senza togliere nulla al ragazzo".