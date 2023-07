Moggi: “Mai osteggiato Giuntoli, non mi sorprende il suo passaggio alla Juve”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex dg bianconero Luciano Moggi

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex dg bianconero Luciano Moggi: "Non stupisce il passaggio di Giuntoli alla Juve. Magari ha faticato un po’ per trovare gli accordi con De Laurentiis, poi tutto quello che hanno detto è tutto inventato. Non ho mai osteggiato Giuntoli, è difficile parlare male di un dirigente che ha fatto così bene a Napoli negli ultimi anni.

E’ difficile il rapporto Giuntoli-Allegri? Quando un dirigente entra a far parte di una nuova società è normale un accostamento importante tra il nuovo arrivato e l’allenatore. Un contrasto tra Allegri e Giuntoli è da escludere, con il nuovo ds c’è un’attività importante da portare avanti.

Sostituto di Giuntoli al Napoli? Non è facile sostituire una figura come Giuntoli, ha dimostrato negli anni di saperci fare. De Laurentiis è così bravo che secondo me gestirà in prima persona tutto quello che succederà nel Napoli. Se resta Osimhen il Napoli sarà ancora competitivo e De Laurentiis è un condottiero abbastanza abile per portare avanti questa squadra".