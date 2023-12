Moggi: “Mazzarri è un allenatore di passaggio e per i giocatori è un alibi”

L’ex direttore generale del Napoli, Luciano Moggi, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

L’ex direttore generale del Napoli, Luciano Moggi, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “Garcia è stato il primo ad essere cacciato perché non è Spalletti. Ora con Mazzarri la colpa è dei giocatori, non della società che non ha comprato. Il problema del Napoli è l’organizzazione, De Laurentiis parla troppo. L’allenatore di ora è di passaggio e per i giocatori è un alibi”.