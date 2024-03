Moggi: "Napoli più fortunato che bravo con la Juve. Ha vinto per un ragazzino"

Su Libero Quotidiano, l'ex dirigente di Napoli e Juventus Luciano Moggi ha commentato l'ultima giornata di Serie A

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Su Libero Quotidiano, l'ex dirigente di Napoli e Juventus Luciano Moggi ha commentato l'ultima giornata di Serie A: "Al Maradona la Juventus ha sprecato diverse occasioni e il Napoli ha vinto 2-1 di rigore. I bianconeri hanno fatto una delle migliori prestazioni degli ultimi tempi ma sono stati condannati da un’ingenuità di un ragazzino, Nonge, che ha regalato un rigore agli avversari pestando il piede a Osimhen.

Tra l’altro la squadra di Allegri ha sbagliato quattro occasioni nitide, quasi dei rigori in movimento, con Rugani e Vlahovic: quest’ultimo ha pure colpito un palo dopo aver scavalcato il portiere con un tocco sotto. Il Napoli invece è stato più fortunato che bravo, ma sembra comunque in ripresa da quando è rientrato Osimhen, nonostante il rigore sbagliato dal nigeriano e ribadito in rete da Raspadori".