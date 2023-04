Moggi punta sul Napoli: "Difficile possa uscire sconfitto dall’Allianz"

Luciano Moggi presenta la sfida tra Juventus e Napoli nel suo editoriale per Libero

TuttoNapoli.net

Luciano Moggi presenta la sfida tra Juventus e Napoli nel suo editoriale per Libero: "Proprio stasera la 31ª di campionato riserva l’incontro clou di giornata, Juve-Napoli. E noi non possiamo che dare favorito il Napoli: ci sembra difficile che possa uscire sconfitto dall’Allianz.

Impazza la lotta per qualificarsi in Champions, soprattutto dopo la restituzione dei punti alla Juventus. La pole position spetta al momento alle squadra romane, assieme al Napoli ormai qualificato e alla Juventus. Il Milan al Meazza con il Lecce non può non godere dei favori del pronostico, mentre la Roma dovrà scontrarsi con l’Atalanta a Bergamo e ci sembra che non possa andare oltre il pari".