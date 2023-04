Moggi: "Senza Osimhen il Napoli non è lo stesso! E anche Kvara va in difficoltà..."

Così a Tuttomercatoweb l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi.

“Le italiane in Champions? Se fossero squadre di giocatori italiani sarebbe bellissimo. Però la Nazionale ci racconta che sono squadre che fanno un bel calcio ma non esaltano il calcio italiano, bensì i giocatori che quando ci sono le nazionali vanno altrove”. Così a Tuttomercatoweb l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi.

Milan-Napoli: come finirà? “Non ho visto il Napoli bene come le altre volte, senza Osimhen non è la stessa squadra. E il Milan è l’avversario più brutto che potesse capitare”.