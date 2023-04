Moggi sicuro: “C’è accanimento verso la Juve perché è la miglior società d’Italia”

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Bianconeranews.



“Per quanto riguarda le plusvalenze ritengo che la Juve debba essere assolta perché queste sono operazioni ammesse. Forse dovrà pagare qualche multa per non aver seguito la linea delle società quotate in borsa. Per l'altro filone, non conosco i documenti, quindi preferisco non esprimermi”.

Crede esista un accanimento giudiziario e mediatico nei confronti della Juventus?

“Quando si prova a modificare il calcio in qualche aspetto, c'è sempre di mezzo la Juve, come modello da contestare. Essendo la migliore società d'Italia purtroppo è presa sempre di mira. Qualche cosa forse non ha funzionato, ma è impossibile prendere come esempio negativo il club torinese che ha sempre dimostrato di essere in linea con tutto, anche con i pagamenti. Nessuno può fare aumenti di capitale come la società bianconera che va lasciata libera di vivere. Questo non sta accadendo. Che esista un certo accanimento non c'è dubbio”.