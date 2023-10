Moggi sicuro: “Conte non andrà mai al Napoli fino a quando ci sarà ADL”

Luciano Moggi, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Luciano Moggi, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte-De Laurentiis? Ci vorrebbe un Conte più mansueto, che non fosse stato abituato a fare presidente, il diesse e l’allenatore. Perciò dico che è impossibile per Conte andare al Napoli fino a quando ci sarà De Laurentiis. Tenendo conto dei due caratteri credo che non sia un affare possibile. Conte è affascinato dal clima, dallo stadio, dal pubblico di Napoli, ma per il resto non è così convinto.

Garcia? Sarebbe stato un errore esonerarlo. Prima che iniziasse il campionato dissi che Lazio e Napoli non si sarebbero ripetute. A Napoli sono andati via allenatore e direttore sportivo che non sarebbero andati via se il clima dirigenziale fosse stato sereno. Perciò dico che Conte non verrà a Napoli con questa presidenza. Conte aspetta una chiamata della Juventus a fine anno, è un pensiero mio, ma è difficile che vada fuori dal seminato. Lui è un tecnico che vuol fare tutto, ma con De Laurentiis non è possibile. In fondo non do torto a De Laurentiis perchè quando gli allenatori vanno via poi restano i bilanci.

Al Thani in Italia? Se il Bari fosse andato in A De Laurentiis avrebbe fatto una valutazione sulla possibile cessione del Napoli. E’ un concetto da imprenditori. De Laurentiis è criticabile per il carattere che ha, ha litigato con tutti gli allenatori o quasi. Ammiro De Laurentiis quando lo considero un imprenditore, ha un bilancio sano, la sua squadra è campione d’Italia e tra poco ci sarà anche il Bari in A. Sotto questo profilo lo ammiro, forse sarà difficile conviverci.

Scandalo scommesse? L’indagine non è cominciata con quel ragazzo (Corona ndr.), ma la Procura è andata a Coverciano per interrogare i due calciatori.

Rapporti con Corona? Mai avuto rapporti con lui. Certe cose così eclatanti si potrebbero evitare. Le scommesse dei giocatori sono fuori da ogni regola, ma non bisogna riequilibrare solo i calciatori, bisognerebbe fare ordine nel calcio. Luciano Moggi? Mi hanno voluto mettere da parte. Quando un pm dice ‘non ci sono telefonate dei diversi presidenti’ non era vero. Quel processo iniziò malissimo. Io comunque voglio sperare che non scoppi una bufera nel mondo del calcio adesso. Quando ci saranno le sentenze ci esporremo”.