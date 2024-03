Moggi sicuro: “Italiano non rinnova con la Fiorentina per andare a Napoli”

Luciano Moggi, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ a Televomero

Luciano Moggi, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ a Televomero: “Osimhen? Un calciatore che non c’è più a Napoli, né con la testa né con le gambe. Sul mercato possono prenderlo le società di Premier League e il Real Madrid. Offerte per lui? Se sono arrivate, è già andato.

Prossimo allenatore? Non sono bravo nelle percentuali, ma ci sono possibilità elevate per Italiano. Non rinnova con la Fiorentina per andare a Napoli. Per la panchina della Fiorentina vedo più probabile Gilardino di Sarri”.