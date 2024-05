Moggi svela: "Allegri ha saputo quale sarà il suo destino tramite una soffiata di Galliani"

L'ex dirigente bianconero Luciano Moggi, su Libero Quotidiano, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri.

© foto di Simone Calabrese

L'ex dirigente bianconero Luciano Moggi, su Libero Quotidiano, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri: "La Juventus ha invece scelto la strada del silenzio che spesso non paga, in particolare quanto la notizia circola insistentemente tra la stampa e i tifosi. Probabilmente il club bianconero aveva paura di creare un alibi alla squadra e per questo non ha depotenziato pubblicamente Allegri, che deve ancora mettere al sicuro la qualificazione in Champions, oltre ad avere una finale di Coppa Italia da giocare. La paura però è sempre pessima consigliera, perché qualcuno è venuto a conoscenza delle intenzioni della società di cambiare: da qui le “liti pubbliche” tra Allegri e Vlahovic, Chiesa, Cambiaso e Yildiz.

Anziché tacere, la Juve avrebbe dovuto informare tutti della volontà di esonerare l’allenatore a fine stagione. Tra l’altro non ci sarebbe stato alcun bisogno di farlo sapere ad Allegri tramite una soffiata di Galliani che, sfruttando una cena con Giuntoli, è venuto a conoscenza delle intenzioni della Juve".