Moncalvo su caso Juve: "Il 17 marzo arriva CR7 a Torino per consegnare le carte ai giudici"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista e scrittore: "La SuperLega è un sogno di notte di Agnelli, ormai ha deciso di dedicarsi ai giornali olandesi perché lì si pagano meno tasse. Nelle ultime 48 ore è emerso, al di là delle plusvalenze, un dato importantissimo: è stato virgolettato, messo a verbale sotto giuramento davanti a 3 pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Milano, una cosa gravissima da un punto di vista calcistico. Sembrerebbe che la Juventus avesse falsificato il proprio bilancio affinché si iscrivesse al campionato, un reato sportivo gravissimo, parlando dell’indagine 2022/23. Le fonti di queste informazioni sono Maria Cristina Zoppo, ex componente del collegio sindacale della Juventus e un ex componente del CdA della Juventus, Daniela Marilungo che ha un importante pedigree per quanto riguarda governance. È una banda che quella della Magliana era fatta di gentlemen (ride, ndr).