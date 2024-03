Montefusco: "Con la Juve era la giornata del Napoli, doveva finire in pareggio"

L’ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'.

L’ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Napoli-Juve? In questa partita il pallone pesava tantissimo. Per fortuna è andata bene con il gol di Raspadori dopo l’errore di Osimhen su rigore. Era la giornata del Napoli perché per le occasioni che ha avuto la Juve, onestamente la partita sarebbe dovuta finire in pareggio”.