Montefusco: "Difesa? Il Verona ha una sola punta, si potrebbe cambiare"

L'ex allenatore del Napoli Enzo Montefusco è intervenuto a Radio Marte

L'ex allenatore del Napoli Enzo Montefusco è intervenuto a Radio Marte: “Diamo tempo a Mazzari, con l'organico al completo, di poter allenare e fare bene. La difesa a 4 abbandonata definitivamente? Non lo so, ma è chiaro che Mazzarri che deve decidere, deve fare quello che sa fare, con la difesa a tre lo vediamo più sicuro lui e anche la sua squadra.

Mi auguro solo che Mazzarri decida di testa sua, qualsiasi cosa decida di fare. Poi, inutile girarci intorno, il destino di noi allenatori è legato sempre ai risultati. Contro il Verona, che gioca con una sola punta, si può cambiare qualcosa. Per esempio, Di Lorenzo, che non vedo al meglio come braccetto destro, in questo caso potrebbe farlo perchè servono calciatori che impostano e non c'è necessità di marcare gli attaccanti avversari”.