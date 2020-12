Montefusco: "E' solo una questione di modulo, Gattuso si è intestardito"

Nel corso della trasmissione 'Fuorigioco', l'ex allenatore del Napoli, Vincenzo Montefusco, ha parlato dei problemi degli azzurri ai microfoni di Canale 8: "E’ solo una questione di modulo, perché nelle corde di questi calciatori c’è quel tipo di gioco lì. Ogni tanto fanno qualcosa di bello perché ricordano i vecchi tempi del passato. Faccio gli auguri a Gattuso perché mi piace come persona e per quello che dice. L’ho sempre difeso e ne ho parlato sempre bene però sul piano tecnico sto iniziando ad avere qualche dubbio, in questo momento è molto confuso. Se a centrocampo mette gli uomini a loro posto e se recupera qualche calciatore fuori condizione, ancora oggi dico che il Napoli può giocarsi il campionato insieme alle altre. C’è un equivoco tattico eclatante, Zielinski facendolo giocare da sotto punta si rovina, è nato per giocare da mezz’ala sinistra. Di Lorenzo poi, nonostante le convocazioni in Nazionale, non mi ha mai convinto. In verità ho dei dubbi vedendo tutti i laterali bassi del Napoli, dovrebbero essere quelli che fanno fare il gioco ai centrocampisti. Anche vedendo i centrali contro il Torino c’è da preoccuparsi, Verdi parte da due metri dietro e arriva prima di Maksimovic. Gattuso si è intestardito, vuole imporre questo certo tipo di gioco con certi giocatori e sta facendo un po’ la guerra contro tutti”.