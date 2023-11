Montefusco: “Garcia presuntuoso, me ne accorsi già a Dimaro. Felice per Mazzarri”

"Troppi 10 punti da recuperare all’Inter? Non dimentichiamoci che tra 15 giorni ci sarà lo scontro diretto e i punti potrebbero già diminuire".

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex tecnico del Napoli Vincenzo Montefusco: “Dal Napoli di Mazzarri mi aspetto tutto bene. Sono soddisfatto della scelta di De Laurentiis, dopo l’esonero di quel signore francese che ci ha un po’ trascurati con la storia che non conosceva il Napoli di Spalletti e non vedeva le partite dell’anno scorso. A questa cosa credo poco, perché un professionista che viene ingaggiato dal Napoli si documenta su tutto. Non so per quale motivo abbia detto ciò. Poi i risultati purtroppo sono stati contro di lui sia nell’approccio che nel gioco, specialmente nelle scelte e i cambi fatti durante le partite. Sono felice perché torna a Napoli una persona che conosce tutto. Faccio sempre l’esempio che se gli chiedono dove è Piazza Municipio, lui ti sa indicare dove si trova. Sono contento che ci sia Mazzarri e sono convinto che farà molto bene, ho sempre detto che il Napoli è la squadra più forte insieme all’Inter. E’ vero che gioca col 3-5-2, ma un allenatore di questo livello che allena da 20 anni tra Serie B e Serie A facendo anche degli ottimi risultati non sappia mettere in campo una squadra con dei campioni che il Napoli. Quindi sono felice per Mazzarri e ottimista per il prosieguo, farà quello che è abituata a fare questa squadra. Meritava un’altra chance importante e lui la sfrutterà al massimo.

La presunzione di Garcia l’ho vista già Dimaro. Quando sono andato in ritiro non ho mai visto la squadra schierata in campo, non ho mai visto fare uno schema, non ho mai visto niente. Ho visto poco allenamento e poi i risultati sono andati contro di lui. Con Mazzarri, anche a livello mentale, i ragazzi daranno molto di più siccome prima non erano tanto contenti.

Troppi 10 punti da recuperare all’Inter? Non dimentichiamoci che tra 15 giorni ci sarà lo scontro diretto e i punti potrebbero già diminuire. Io credo che il tempo ci sia ancora anche se il cambio è stato fatto in ritardo. Sono fiducioso sul Napoli se ritrovano un po’ tutti: ambiente, squadra e società. Con qualsiasi altro allenatore si doveva perdere tempo già per l’ambientamento, invece Mazzarri già conosce lo spogliatoio, la squadra dove si allena e la mentalità dei napoletani”.