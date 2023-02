Montefusco: "Il Napoli cederà tre calciatori, uno di questi è Osimhen"

“Kvaratskhelia per me è sia un uomo assist che un goleador, ha entrambe le qualità".

L'ex azzurro Vincenzo Montefusco è intervenuto ai nostri microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Kvaratskhelia per me è sia un uomo assist che un goleador, ha entrambe le qualità. E aggiungo che non è ancora al 100% della forma perché non è proprio lo stesso delle prime 8 partite di campionato… quindi figuriamoci! Per me il Napoli ha già vinto lo scudetto da almeno qualche mese, adesso forse è il momento che potrà vendere anche Osimhen. Secondo me il Napoli cederà tre giocatori: Osimhen, Zielinski e Lozano".