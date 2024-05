Montefusco: "Non salvo Garcia, ma Mazzarri sì! Se avesse avuto Osimhen..."

Vincenzo Montefusco, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Vincenzo Montefusco, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Vista la pena che sta facendo il Napoli bisogna pensare al domani e non più al passato. Se a Mazzarri dessimo Osimhen avrebbe fatto tutt’altra storia. Garcia ha creato le premesse per fare questo sfacelo, invece se leggiamo i numeri potremmo ammettere che sia stato il migliore in quest’annata.

I calciatori del Napoli hanno dimostrato di essere bravissimi l’anno scorso, vorrei capire cosa sia successo quest’anno. Sono stati fatti molti errori, ma l’importante è capire come ripartire. E’ stato toccato il fondo, vedendo il Napoli contro il Bologna mi sembrava di stare in un altro mondo. Questa squadra non ha orgoglio e non ha personalità. Salvo Mazzarri perchè non ebbe Osimhen. Bisogna capire che ne sarà di questa rosa. Io penso che il Napoli abbia già scelto l’allenatore”.