Montefusco sicuro: "Con James, Lozano e Icardi il Napoli può lottare per lo scudetto"

Vincenzo Montefusco ha le idee chiare. L'ex calciatore partenopeo (oltre che a lungo allenatore del Napoli) attende il primo botto da parte del club: "Si aspetta James Rodriguez - dice a Tuttomercatoweb.com - ma anche Lozano, di cui si parla da gennaio. Sono i giocatori chiesti da Ancelotti. Per adesso però è stato sostituito Albiol con Manolas ed è arrivato Di Lorenzo dall'Empoli. Non è stato fatto nulla di importante".

Se arriva James il livello sale..

"Sì, anche se a Napoli ancora non abbiamo capito in che ruolo possa essere impiegato. Ancelotti ieri ha parlato di un 4-4-2 diverso. Io ho visto James esprimersi al meglio come rifinitore, come numero dieci, in quel ruolo che è stato poi abolito perché non poteva essere supportato e sopportato dalla squadra. Nel 4-4-2 dovrebbe giocare dappertutto e dietro la prima punta. Nell'albero di Natale invece potrebbe essere uno dei due alle spalle del centravanti. Però in questo caso potrebbe essere sacrificato qualcuno, ad esempio Callejon. In casa magari lo stesso Callejon potrebbe fare il terzino destro: con Manolas e Koulibaly che sono due centrali forti puoi anche rischiare con diue esterni d'attacco".

Serve anche un attaccante al Napoli? Più forte di Milik?

"Sì, serve Icardi per vincere. credo si possa fare lo scambio Insigne-Icardi. Ormai è arrivato il momento che Insigne vada via. Lo stimo tanto ma credo l'anno scorso si sia rotto qualcosa col pubblico e con l'allenatore. Icardi si sta deprezzando e se arriva l'argentino con Lozano e James Rodriguez il Napoli può lottare per lo scudetto".