Montefusco su Gattuso: “Trattò alle spalle del ‘padre’ Ancelotti, poi cosa pretendeva?”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Enzo Montefusco, allenatore. "Il Napoli per me ha sciupato lo Scudetto, quest'anno era più forte della Juventus e c'era molta fiducia. Se poi bisogna fare disamine giuste, una volta tolti i problemi si sono ritrovati. Guardiamo le cose importanti: considerato tutto ciò che è successo, Gattuso tutto sommato i risultati li ha fatti. Bisogna però vedere perché nei momenti decisivi non è stato all'altezza di gestire. Il resto sono chiacchiere, Napoli poi esagera sempre in tutto.

Bisogna chiedersi se Gattuso sia in grado di far vincere uno Scudetto al Napoli ma questo lo sa lui e lo sa De Laurentiis. Io ancora mi chiedo cosa sia successo. Gattuso però deve anche pensare che non può pretendere determinate situazioni: quando è venuto a Napoli ha parlato alle spalle del proprio padre putativo Ancelotti. Nel calcio non ci sono amici, si vedono solo gli interessi. Pensare al Verona? Il Napoli è la migliore squadra del campionato, gli scaligeri hanno mollato. Per quello che si è visto negli ultimi mesi il Napoli dovrebbe vincere. Simone Inzaghi? Lui gioca in maniera completamente diversa. Sarri? Difficile ricordando il rapporto tra le persone coinvolte".