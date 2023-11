Montefusco su Mazzarri e il modulo: "Ridicolo pensare che ne sappia usare uno solo"

"L'esonero di Garcia ed il cambio di panchina sarebbe dovuto arrivare da un mese, ma non bisogna temere troppo".

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli: "A Mazzarri va chiesto di risolvere i problemi di questo Napoli. Non c'era più comunicazione e rapporto tra il signore che c'era prima e i calciatori. Garcia non si è mai inserito nel gruppo campione di Italia, che ha bisogno di un certo rispetto e che evidentemente il francese non ha fatto con presunzione. Ed è stato anche punito per questo. Mazzarri deve fare quello che sa fare, ridare entusiasmo ad un gruppo talmente forte che ha bisogno solo di essere un po' rasserenato durante la settimana. L'esonero di Garcia ed il cambio di panchina sarebbe dovuto arrivare da un mese, ma non bisogna temere troppo: il Napoli è talmente forte che se sta bene ed è serena, va in campo da sola indifferentemente da chi c'è in panchina.

Mazzarri ed il modulo? È ridicolo pensare che un allenatore come lui non possa e non sappia giocare con altri moduli. E' chiaro che prediliga la difesa a tre, ma saprà giocare bene anche con quella a quattro. A differenza di Garcia, Mazzarri si mostrerà pure entusiasta di giocare con questo modulo. Spalletti a Napoli ha fatto grandissime cose, ma ora basta: parliamo di Mazzarri e diamogli la libertà di lavorare bene".