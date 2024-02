Montefusco su Osimhen: "Se torna con la testa giusta, può essere l'uomo della provvidenza"

L’ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'.

© foto di Lorenzo Marucci

L’ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Osimhen? Può essere l’uomo della provvidenza. Il Napoli senza di lui perde moltissimo, con lui può lottare ancora per il quarto posto. Il ragazzo ha tutti gli interessi per finire bene la stagione per rivalutare la società e il suo valore. La sua presenza è indispensabile, mi auguro venga con la testa giusta”.