Montefusco: "Sul mercato c'è una sola incognita. Meluso? Colpo in stile Giuntoli..."

Vincenzo Montefusco, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live

© foto di Lorenzo Marucci

Vincenzo Montefusco, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Meluso nuovo DS del Napoli? Lo ricordo come calciatore, era un buon attaccante. Prima di giudicare se sia all’altezza del Napoli, bisogna lasciarlo lavorare. Anche Giuntoli veniva da squadre meno competitive, eppure ha lavorato benissimo. Elmas sostituto di Lozano? Per me Elmas è una mezzala, non lo vedo come esterno d’attacco. Può prestarsi in sporadiche occasioni a fare un ruolo diverso da quello naturale, ma non in modo continuativo.

Garcia tra 4-3-3 e 4-2-3-1? Garcia è un allenatore intelligente, dalla grande esperienza: non credo cambierà il modo di giocare del Napoli. Andrà solo a trovare delle soluzioni alternative a partita in corso, quando magari il match richiede degli accorgimenti tattici particolari per permettere agli azzurri di uscire da qualche difficoltà. Lo spartito tattico, però, resterà lo stesso: anche perché De Laurentiis lo sostituirebbe subito, dal momento che il Napoli l’anno scorso era una macchina quasi perfetta e sarebbe un suicidio cambiare tutto. Alternativa ad Anguissa? Sicuramente arriverà, il Napoli prenderà il sostituto di Ndombele. Io credo che gli azzurri non lasceranno partire tanti giocatori oltre Kim. Unica incognita è rappresentata da Osimhen, che di fronte ad un’offerta monstre verrà ceduto e, in quel caso, dovrebbe essere sostituito adeguatamente. Prima di giudicare, occorre attendere la fine dei due ritiri, quando sarà chiara la rosa a disposizione di Garcia.

Rischio appagamento e perdita degli stimoli per i calciatori dopo la vittoria del tricolore? Può capitare a qualche giocatore, ma è l’allenatore a doverli pungolare. In questo però De Laurentiis fa bene a voler stimolare la loro fame, sotto questo aspetto il presidente è bravissimo. De Laurentiis ha abbassato l’asticella delle ambizioni del Napoli? È perché ha imparato dai suoi errori: quest’anno è molto difficile ripetersi, molto dipende dai calciatori che resteranno a disposizione di Garcia, quindi è più giusto mantenere un atteggiamento più prudente. Offerte stellari dall’Arabia? È normale che i giocatori pensino ai loro profitti e che, di fronte a proposte faraoniche, diventa impossibile rifiutare”.