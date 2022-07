Montella esalta Kim: “Impressionante la sua concentrazione. È la sua forza, insieme alla velocità"

"Kim è un giocatore molto attento". Parola di Vincenzo Montella

"Kim è un giocatore molto attento". Parola di Vincenzo Montella ai taccuini de Il Mattino, che nella sua esperienza in Turchia ha avuto modo di osservare da vicino il nuovo acquisto del Napoli: "È impressionante quanto sia sempre concentrato: insieme alla velocità è il suo grande punto di forza", sottolinea il tecnico dell'Adana Demirspor. Che si è poi soffermato sui tempi d'adattamento in Serie A del sudcoreano: "Dipende da tanti fattori, ma lui ha il vantaggio di trovare un allenatore come Spalletti che lo guiderà al meglio".