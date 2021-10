Montella: "Spalletti è sempre stato il mio preferito, ha due grandi qualità"

Vincenzo Montella, ex attaccante della Roma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Stupito dal Napoli? No, perché la rosa è forte e conosco benissimo Spalletti, l’ho avuto come tecnico. È sempre stato il mio preferito. Sa allenare e come chi è stato fermo un paio d’anni è pieno di energia. È abituato alle grandi piazze come Roma, Milano, San Pietroburgo. Sapevo che avrebbe trovato subito il feeling con Napoli.

Napoli favorito? Non diciamolo perché Luciano si arrabbia, ma il Napoli è un serio candidato. Insieme all’Inter, che è lì e ha margini di crescita. Ma anche la Juve può rientrare in corsa perché Allegri le sta ridando il vecchio spirito e la compattezza difensiva. Per ora sta lavorando su quello, il resto arriverà. Alla lunga la storia del club e la mentalità peseranno".