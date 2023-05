Montervino: "Accardi o Polito per il dopo Giuntoli? Questo il mio pensiero"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte

TuttoNapoli.net

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "L'Inter in finale di Champions? Mi ha sorpreso, non mi aspettavo ci arrivasse ma a questo punto mi fa ben sperare, se l'Inter arriva in finale il Napoli ha ottime basi su cui lavorare, quest'anno ci poteva arrivare tranquillamente, ma il calcio è fatto di momenti: contro il Milan è arrivato non al top della condizione, ed anche i rossoneri in semifinale non erano al massimo. Peccato, il Napoli è più forte ma ci riproverà il prossimo anno.

Accardi o Polito per il dopo Giuntoli? Sono due amici, con Ciro ho giocato due anni insieme, entrambi sono direttori sportivi giovani, bravi, competenti, sarebbero due grandi profili per il Napoli, Polito ha fatto molto bene a Bari e conoscendo già i De Laurentiis potrebbe anche essere in vantaggio su Accardi. Per quanto riguarda Spalletti è un falso problema, la volontà è restare a Napoli, si cercherà solo di capire quali saranno le garanzie per il progetto tecnico, niente di più".