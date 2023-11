Montervino: "Garcia, è arrivato il momento di cambiare modulo. Il 4-3-3 non è nelle tue corde"

Francesco Montervino, direttore sportivo del Casarano, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesco Montervino, direttore sportivo del Casarano, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La rivalità tra Napoli e Salernitana è ridicola, non dovrebbe per niente esistere. La partita dovrebbe far vedere due grandi tifoserie che possono anche sfottersi, ma che danno spettacolo sugli spalti come m’è capitato di vedere nei sette anni di Napoli e i cinque di Salerno. Sono due grandissime tifoserie e meritano il meglio, è un peccato non vederle insieme all’Arechi. Alla prima di Inzaghi, a Genova, non ha fatto male. E’ una squadra in crescita costante e questa può essere una cosa concreta della partita.

La Salernitana sarà diversa dalle prime partite. Il Napoli è una squadra di qualità e s’è visto soprattutto nel secondo tempo col Milan. Raspadori sta sostituendo alla grande Osimhen, la panchina del Napoli è molto profonda. Cambio di modulo per Garcia? E’ arrivato il momento di farlo. Garcia non ha nelle sue corde il 4-3-3, se fossi in lui proporrei quello che è il suo credo tattico”.