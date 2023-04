Montervino: “Il Maradona sarà devastante, potrà dar vita al giorno più bello del Napoli”

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, è intervenuto durante Ne Parliamo il Lunedì, trasmissione di Canale 8

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, è intervenuto durante Ne Parliamo il Lunedì, trasmissione di Canale 8: “Nella partita di andata si è vista la differenza di esperienza. Il Milan è abituato a certe competizioni e forse si è visto anche in occasione del gol di Bennacer in cui c’è stata tanta esperienza.