Montervino: "Il rigore per il Napoli non c'era, ma sul 2-3 c'è un altro mani in area di Mendy"

Francesco Montervino, direttore sportivo del Casarano, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Ancelotti può sbagliare poco nei cambi perchè quelli che ha in panchina sono giocatori di qualità e di una capacità tattica fuori da ogni logica. La sensazione che ho avuto è che Garcia voleva cercare di vincerla la partita ed ha inserito anche Raspadori senza togliere Kvaratskhelia o Osimhen. Io l'ho letta così e non l'ho vista male. A inizio anno abbiamo contestato scelte tattiche di Garcia, quando ci difendemmo in sei a Braga per esempio. Valverde ha fatto una giocata mostruosa, Meret è stato sfortunato e forse non era posizionato benissimo.

Rigore concesso al Napoli? Per me non è rigore, se ci fossi stato io al Real avrei fatto il Diavolo a quattro. Bisogna essere onesti, per me quel rigore è stato generoso. Sul 2 a 3 del Real Madrid forse c'è un fallo di mani in area di rigore di Mendy".