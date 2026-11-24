Montervino sugli infortuni tira in ballo Conte: “Logorio te lo porti, 2 anni con lui sono 6 con un altro!”

Le parole dell'ex capitano del Napoli sugli infortuni di questa stagione

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato a Canale 8 del momento che sta vivendo la squadra azzurra: "Il Napoli veniva da un biennio con tanti infortuni avuti con Conte. Spesso abbiamo sottolineato il grado di intensità degli allenamenti e questo logorio mentale che poi incide. Si è arrivati anche a uno scontro staff medico-tecnico non indifferente. Oggi però nonostante il cambio del responsabile medico, gli infortuni ci sono sempre, anzi sono peggiorati. Parliamo del percorso fisico di questa squadra. Io credo ci sia ancora un discorso legato al passato. Per me due anni con Conte fisicamente equivalgono a cinque-sei anni con un altro allenatore. Anni vincenti, per carità, quindi non si condanna nessuno, ma quel logorio fisico ancora un po' te lo porti".

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