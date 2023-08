Montervino: “Mi sembra incredibile che qualcuno mette il Napoli fuori dalle prime 4”

Francesco Montervino, ex azzurro e dirigente, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Francesco Montervino, ex azzurro e dirigente, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Il mercato del Napoli è stato ottimo innanzitutto perchè ha evitato la partenza dei giocatori più importanti, eccettuo Kim. L’affare sfumato relativo a Veiga ha fatto storcere il naso un poco, ma il Napoli non aveva cose molto importanti da fare, aveva il diktat di non rovinare la rosa dello scorso anno e così è stato. In più c’è stata la ciliegina Lindstrom, con qualcosa pi di una speranza che sia tale anche in campo. In attacco ci sono più rincalzi di qualità rispetto a difesa e centrocampo? Non la penso proprio così, perché Elmas in linea mediana è un titolare in pratica, poi c’è Raspadori che può giocare da trequartista e non sarei così frettoloso nel bocciare Natan prima di vederlo.

La difesa del Napoli resta solida anche senza Kim. Il passaggio da Spalletti a Garcia? Luciano ha avuto meriti enormi nella vittoria dello scudetto, ha compiuto un lavoro straordinario ma Garcia può fare bene, avendo quasi gli stessi calciatori che prima di perdere certe conoscenze e certi automatismi ce ne vuole…Anzi con qualche accorgimento il rendimento del Napoli può essere comunque alto. Del resto soltanto un pazzo cambierebbe totalmente il volto al gioco azzurro. Mi sorprende sentire qualcuno che non considera il Napoli tra le favorite e addirittura lo mette fuori dalle prime quattro, mi sembra incredibile”.