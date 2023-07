Montervino pazzo di Zielinski: “E' il migliore in assoluto che il Napoli può riconfermare”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli e oggi direttore sportivo, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal

TuttoNapoli.net

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli e oggi direttore sportivo, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Rinnovo di Zielinski? Sono 8 anni che si sente dire che questo ragazzo è forte, però... Potrebbe fare grandi cose, ma non lo fa. Questo ragazzo, invece, come sta dimostrando sulla questione rinnovo il carattere ce l'ha. La sua qualità non ce l'ha nessuno in Italia e pochi ce l'hanno in Europa. Solo un giocatore con le sue caratteristiche ti può risolvere le partite con una singola giocata. E' il miglior giocatore in assoluto che il Napoli può riconfermare.

Castrovilli? E' un classe '97, ed è quindi ancora molto giovane, potrebbe essere un acquisto straordinario per il Napoli. L'infortunio dell'anno scorso, purtroppo, non gli ha permesso di crescere come sta facendo. Ha tecnica, visione di gioco e se la cava anche in fase di interdizione.

Saco? Faccio fatica a pensare che in un centrocampo a tre possa fungere da mezzala, ha poca velocità e non ha la qualità sufficiente per quel ruolo. Ha, però, una grandissima forza fisica. Più gioca e meglio è per lui, quindi questo ragazzo dovrà andare a giocare altrove per crescere.

Lo Celso? So che potrebbe essere un giocatore fatto dal Napoli, il club ci punta tantissimo. Per il calcio italiano e per la qualità attuale può fare a caso del Napoli. Ho sentito anche dello scambio Castrovilli-Demme, il centrocampista della Fiorentina sarebbe un ottimo rinforzo per il Napoli”.