Montervino: “Per mantenere il vantaggio il Napoli non potrà più prendere due scommesse”

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, è intervenuto durante Ne Parliamo il Lunedì, trasmissione di Canale 8

TuttoNapoli.net

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, è intervenuto durante Ne Parliamo il Lunedì, trasmissione di Canale 8: “Bisogna essere bravi a capire che questo tipo di gestione del Napoli è straordinaria e ha fatto giurisprudenza, però sotto il punto di vista tecnico per migliorare questa squadra non lo trovi un altro come Kvaratskhelia. E’ vero che ce ne sono miliardi di giocatori, però ora il Napoli ha vinto e ha scavallato. Ora sei condannato a provare a vincere sempre.

Per mantenere il vantaggio nel prossimo anno il Napoli ha bisogno di uno o due pezzi di un certo calibro che non possono essere due scommesse. Perciò Giuntoli e Spalletti ci stanno pensando se rimanere o meno”.