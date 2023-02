Montervino: "Se ADL avesse avuto qualcuno con cui litigare, avrebbe vinto lo scudetto prima"

"Quest'anno Giuntoli ha comprato a poco giocatori qualitativamente straordinari, questo dimostra la sua grande competenza".

TuttoNapoli.net

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, è intervenuto durante 'Ne Parliamo il Lunedì', trasmissione di Canale 8: "Un direttore sportivo bravo deve anche imporsi sul presidente, se no sei come gli altri. Si vede che quest'anno Giuntoli l'ha fatto.