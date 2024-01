Montervino: "Traorè? Spero che chi lo abbia scelto si sia reso conto di una cosa"

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino è intervenuto a Radio Marte

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino è intervenuto a Radio Marte: “Traorè sarebbe un buon acquisto? Il Napoli ha bisogno di giocatori subito pronti, io mi auguro che chi sta scegliendo di prendere Traoré si sia reso conto del momento che si sta attraversando. Si tratta di un ottimo giocatore ma bisogna capire se è subito pronto per il Napoli. Samardzic si lascia preferire, al momento, solo perché sta giocando sempre in Italia, dove milita da diversi anni. Non condivido le trattative lunghe ed estenuanti".