Montervino: "Un solo cambio tra i titolari e mettono il Napoli fuori dalle prime 4. E' follia!"

Francesco Montervino, ex capitano azzurro e oggi direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha cambiato un solo giocatore tra i titolari e non lo mettono tra le prime quattro nelle griglie. Questo per me è una follia! Io le chiamerei grigliate, più che griglie. Anche perché poi invece mettono al primo posto l'Inter che ha cambiato mezza squadra o il Milan che ha cambiato pure di più".