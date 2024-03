Montuori: "Bisogna giocare a 2 punte, basta con questi esterni! Osimhen solo non ce la fa..."

Gennaro Montuori, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gennaro Montuori, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: "Il Napoli dovrebbe giocare con due punte con Kvaratskhelia dietro. Basta con questi esterni. Politano fa sempre la stessa cosa, lo vedrei benissimo per spaccare la partita in corso. Il Napoli deve cambiare atteggiamento e passare a 2 punte, se a Osimhen non dai un compagno di reparto non gioca più.

È disinvolto, non va più con quella cattiveria. Non riesce a fare le due fasi come una volta, è stanco. Secondo me vuole giocare con una punta accanto, come disse anche a Garcia in campo. A che serve tenerlo così facendogli fare avanti e indietro? A questo punto teniamolo per il secondo tempo".