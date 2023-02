Monza-Milan, Galliani: "Noi contro noi, non muoverò un muscolo chiunque segnerà"

"Il presidente verrà. Ero a pranzo da lui, sabato ha promesso che ci sarà".

A due giorni da Monza-Milan, l'amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport : " Il sogno di Berlusoni ora di è lottare per lo scudetto nei prossimi anni e su questo Galliani è stato chiaro: "Il presidente è libero di pensare e sognare. Quando l'ho conosciuto nel 1979 mi ha insegnato che bisogna pensare in grande. Questo mi ha aiutato nella vita. Se pensi allo scudetto magari ti salvi, se pensi a salvarti, magari retrocedi. Bisogna avere obiettivi altissimi ".

Sabato il Monza ospiterà per la prima volta il Milan in una gara ufficiale: "Il presidente verrà. Ero a pranzo da lui, sabato ha promesso che ci sarà. Il presidente, come me, quando parla del Milan continua a dire 'noi'. Sarà noi contro noi. Starò in religioso silenzio, senza muovere un muscolo se dovesse segnare il Monza o il Milan, come accaduto all'andata. Mi sto allenando".