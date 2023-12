Monza, Palladino attento ai problemi del Napoli: "Manca fiducia, poi tanti assenti..."

. L'allenatore del Monza al termine della gara pareggiata 0-0 allo stadio Maradona ha così commentato il momento delicato dei partenopei

Raffaele Palladino e i problemi del Napoli a cui è accostato da diverse settimane. L'allenatore del Monza al termine della gara pareggiata 0-0 allo stadio Maradona ha così commentato il momento delicato dei partenopei: "Dopo la passata stagione tutti i napoletani sono dispiaciuti di quest'annata anche sfortunata. Oggi il Napoli aveva tante assenze. Dispiace un po', ma sono sicuro che società e allenatore stanno cercando il modo per venirmi fuori. Me lo auguro per la città di Napoli e per i tifosi", ha detto.

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Al Napoli manca un po' di fiducia dopo la storica stagione scorsa. Il problema principale credo sia quello. Ora il Napoli si affronta in maniera differente perché è la squadra da battere. Ma sono sicuro che fa parte del percorso. Anche il Milan dopo lo Scudetto ha avuto delle difficoltà. Poi ci sono tanti infortuni e tanti altri piccoli problemi. Poi non posso dirlo io perché sono dall'altra parte, bisognerebbe vedere dall'interno".