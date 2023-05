Monza, Palladino in conferenza: "Napoli fortissimo, ci ha costretto ad abbassarci. Do 10 ai miei calciatori"

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, parla così in conferenza stampa dopo la vittoria sul Napoli.





Raffaele Palladino, tecnico del Monza, parla così in conferenza stampa dopo la vittoria sul Napoli.

Palladino, altra vittoria di prestigio quella contro il Napoli. Dopo una partita del genere, cosa ha detto ai suoi calciatori?

"Io credo che c'è sempre da migliorare. Ad esempio nel secondo tempo ci siamo difesi troppo, a me ma anche alla squadra non piace. Però il Napoli è fortissimo, in un certo senso ci ha costretto ad abbassarci. Però mi è piaciuto l'atteggiamento avuto, il fatto di non voler prendere gol e la corsa in più per aiutare il compagno. Siamo soddisfatti, ennesima grande prestazione".

Esame di maturità superato. Che voto si da?

"Ne parlavo alla vigilia, esame superato. Prestazione pazzesca con una ottima fase difensiva contro un grande Napoli. Siamo stati precisi e quando abbiamo giocato siamo stati bravi a metterli in difficoltà. Bravi anche come personalità e palleggio, sono soddisfatto. Do un 10 a tutti quanti".

Al di la dei numeri, della tattica e delle scelte, quanto si sta divertendo?

"Mi sto divertendo e mi dispiace che la stagione sta per finire. Per me è tutta esperienza, sto imparando parecchio per me è una palestra. Dormo poco e lavoro tantissimo. Cerco di trasmettere i miei valori e lavoro su ciò che posso migliorare. Se dovessimo finire bene sono felice anche che questa stagione possa concludersi".



Nel futuro cosa può fare il Monza?

"Sarà scontato ma bisogna chiudere bene questo campionato. Il Monza è una squadra forte che perderà molti calciatori perchè alcuni sono in prestito e tanti sono a scadenza di contratto. Chi resta avrà un grandissimo futuro ed un campionato difficile da affrontare perchè confermarsi è sempre più complicato. Ma la società sa programmare e sa dove mettere le mani"

Palladino è pronto per allenare una grande squadra?

"Non lo so, io sto bene qui a Monza. Il giudizio lo lascio agli altri, agli addetti ai lavori. Per me è un grande onore già essere qui oggi, perchè qualche mese fa ero ad allenare la Primavera".